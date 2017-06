Ziguinchor, 16 juin (APS) – Les différents chantiers pédagogiques et sociaux de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, sud) évoluent selon un rythme "satisfaisant" avec de "nets progrès" a déclaré, vendredi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.



"Beaucoup de progrès sont notés dans le déroulement des chantiers de l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Les blocs pédagogiques visités, les restaurants et le laboratoire de physique et chimie sont presque en phase terminale. Nous sommes très satisfait du rythme des travaux", a notamment dit Mary Teuw Niane.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche séjourne depuis jeudi à Ziguinchor dans le cadre d’une visite des différents chantiers de l’UASZ.



Toute la journée de jeudi a été consacrée à la visite d’un laboratoire physique et chimie, d’un bloc pédagogique composé de plusieurs amphithéâtres et salles de cours, des restaurants, d’un centre de recherches et d’essais et d’un espace numérique ouvert (ENO) en plein chantier.

"La plupart des chantiers évoluent selon un rythme assez bon. La cité des enseignants est presque bouclée. Il n’y manque que l’installation d’un point d’eau. Au niveau du laboratoire et des amphis il ne reste que les travaux de coffrage", a poursuivi Mary Teuw Niane qui visite les chantiers pour la deuxième fois en moins de deux mois.

Accompagné par une bonne partie de ses collaborateurs, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’est surout félicité du démarrage effectif de la construction de l’ENO de Ziguinchor.

"Lors de ma dernière visite c’était presque un terrain nu avec un début de la pose des semelles. En moins de deux mois les fondations sont faites et les travaux d’élévation sont entamés. Tout se déroule selon un rythme satisfaisant", a souligné le professeur Niane.

La dernière visite du ministre de l’Enseignement supérieur dans la région sud du pays a été marquée par sa "colère" contre l’entreprise qui avait alors accusé un "retard inadmissible et inacceptable" dans les chantiers qui lui étaient confiés.

"Je maintiens tout ce que j’avais dit sur l’entreprise SATAR (…) même si je note qu’elle est en train de faire des efforts comparativement à ma dernière visite. Les travaux étaient complètement à l’arrêt. Maintenant les chantiers conduits par SATAR sont remobilisés", a poursuivi Mary Teuw Niane.

Le ministre de l’Enseignement supérieur qui promet de revenir en août pour une troisième visite d’évaluation des chantiers, s’est rendu ce vendredi à Sédhiou et Kolda pour constater de visu l’état d’avancement des différents sites.

Il bouclera sa visite samedi à Oussouye où il échangera avec les autorités locales sur l’installation et la réalisation de l’espace numérique ouvert dédié à ce département. Mary Teuw Niane se rendra le même jour à Teubi, un village à quelques encablures de la ville de Ziguinchor.