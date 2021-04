Ziguinchor, 9 avr (APS) –L’Agence nationale d’assurance qualité pour l’enseignement supérieur (ANAQ-sup) a bouclé vendredi 10 jours de formation et de renforcement de compétences du personnel de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, sud).





Cette tournée nationale vise à renforcer la qualité dans les universités sénégalaises, a déclaré le secrétaire exécutif de l’AnaqSup, Pr Lamine Gueye.





‘’L’ANAQ-sup est née à la suite des réformes intervenues dans le secteur de l’enseignement supérieur. Depuis 2012, plusieurs milliards ont été mis dans le secteur pour avoir en retour des garanties de qualité dans les enseignements universitaires. C’est pourquoi nous avons initié une tournée nationale dans les universités pour renforcer les compétences des personnels’’, a expliqué Pr Lamine Gueye.





Avec une bonne partie de ses collaborateurs, le secrétaire exécutif de l’ANAQ-sup séjourne depuis dix jours à Ziguinchor dans le cadre d’une visite de travail.





Plusieurs ateliers de renforcement de compétences ont été organisés à l’intention des membres de la Cellule interne d’assurance qualité de l’UASZ, ainsi qu’un autre atelier de formation des membres des comités de pilotages des autoévaluations des programmes candidats à l’accréditation de la vague de 2021.





Ces activités sont déroulées dans le cadre de la politique d’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur et de la promotion de la culture de l’assurance qualité ‘’conformément aux missions de l’ANAQ-sup’’.





Au cours de son séjour, l’équipe de l’Agence nationale d’assurance qualité pour l’enseignement supérieur a pris langue avec les autorités administratives et territoriales, ainsi que des responsables de l’association des parents d’élèves et d’étudiants et des représentants de la société civile comme la COSYDEP et le Forum civil.





‘’La formation est essentielle pour une université pour nous inscrire dans le cadre de la promotion de la qualité. Nous irons vers toutes les universités sénégalaises et instituts d’enseignement supérieur privé pour renforcer les compétences et échanger avec les personnels universitaires’’, a promis Pr Lamine Gueye, ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint Louis et de l’Université Alioune Diop de Bambey.





‘’Depuis 2012 nous vivons un contexte de massification des établissements d’enseignement supérieur public et de multiplication d’instituts supérieurs dans le privé. Il y avait une menace réelle de perdre toute la qualité Mais avec l’ANAQ-sup, des mesures d’encadrement sont prises pour que le niveau ne baisse pas. Le Sénégal étant un hub de formation de cadres africains’’, a fait valoir M Gueye en présence du personnel et du recteur de l’UASZ Pr Mamadou Badji.