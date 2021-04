Dakar, 28 avr (APS) – Macky Sall a appelé à la finalisation, le 30 juin au plus tard, des textes relatifs à la création, à Thiès (ouest), d’une académie nationale des métiers de l’aviation.

‘’Le président de la République invite le ministre du Tourisme et des Transports aériens à préparer la finalisation, le 30 juin au plus tard, des textes portant la création, à Thiès, en partenariat avec l’armée de l’air, de l’Académie nationale des métiers de l’aviation’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall a par ailleurs insisté ‘’sur la nouvelle gouvernance des aéroports du Sénégal’’ en évoquant la ‘’fusion’’ de l’aéroport international Blaise-Diagne avec les Aéroports du Sénégal.

Le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement avoir présidé, le 23 janvier 2021, un conseil présidentiel sur l’émergence du hub aérien et touristique. Le but de cette réunion est, selon le communiqué du Conseil des ministres, d’‘’accélérer d’une part l’exécution du projet de reconstruction et de réhabilitation des aéroports secondaires’’.



‘’Et d’autre part, les réformes institutionnelles nécessaires au renforcement de la plateforme aéroportuaire, logistique et touristique nationale comme référence dans la sous-région’’.



Macky Sall a demandé au ministre du Tourisme et des Transports aériens de veiller au respect de l’agenda d’exécution des projets d’infrastructures aéroportuaires validés, avec leurs spécifications techniques sur le niveau d’équipement.

Il lui a dit de tenir compte de la sécurisation foncière des servitudes aéroportuaires.