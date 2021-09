Louga, 3 sept (APS) - Une vingtaine de jeune issus du village de Baralé Ndiaye, dans la commune de Sakkal (25 km de Louga), vont bénéficier, pendant six mois, d’une formation en électricité solaire, qui va leur garantir un métier d’avenir et porteur.



Cette formation a été financée par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), selon le secrétaire général de l’inspection d’académie de Louga, Lamine Fall.



Elle va durer entre six et sept mois et est dispensée par le Centre de formation professionnelle, qui a déplacé son unité mobile de formation jusqu’au village Baralé, lieu de la formation.



"Le choix de Baralé se justifie par le fait que la localité dispose de deux centrales électriques et solaires, mais aucun fils du terroir ne parvient à y trouver un emploi correcte faute de compétences", a expliqué Lamine Fall.







C’est pour pallier cette situation que cette formation a été négociée à l’initiative de la commune de Sakkal et de l’IA de Louga.



Au terme de l’apprentissage, chaque participant recevra une attestation de fin de formation qui pourra lui permettre de prétendre à un travail correct puisque cette formation leur permettra d’avoir un métier d’avenir et prometteur