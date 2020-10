Dakar, 22 oct ( APS) – La 23e édition de la Journée mondiale du bégaiement (JMB) sera célébrée, dimanche, à la plage BCEAO de Yoff, , annonce un communiqué reçu à l’APS.

Cette célébration prévue au Restaurant Kadia est à l’initiative de l’Aassociation pour la prise en en charge du bégaiement au Sénégal (APBS), indique la même source.



L’évènement sera marqué par des ateliers, des débats (mini conférences), des jeux, de l’animation, et des séances d’entre-aide, selon les organisateurs.



Un point de presse est également prévu à 17 heures pour ’’sensibiliser davantage sur le bégaiement’’.

Selon le communiqué, l’APBS a pour buts ’’de promouvoir, développer et soutenir des projets matériels, intellectuels ou scientifiques ayant pour objet l’aide aux personnes bègues’’.



L’objectif est également de ’’resserrer les liens de solidarité entre ses membres et favoriser des échanges entre eux par le biais de témoignages et de partage d’expériences au sein de groupes d’entre aide (self help)’’.

L’association veut ’’susciter une prise de conscience sur ce handicap par la sensibilisation et l’information des pouvoirs publics et de la population (...)’’.