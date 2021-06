Diourbel, 3 juin (APS) - Au total, 100 jeunes de la région Diourbel vont bénéficier de formation dans les filières de transformation des produits agricoles dans le cadre du projet Défi archipélago financé par l’Union européenne (UE), a déclaré jeudi, Moustapha Ka, le conseil technique du président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD).

"Les experts en rapport avec les collectivités locales et l’ensemble des parties prenantes devraient rédiger des titres de qualification professionnelle (…) au niveau de la région de Diourbel en matière de fabrication des fruits et légumes et des techniques commerciales en agroalimentaire", a-t-il dit.

Selon lui, "100 jeunes dont des migrants de retour seront formés sur ces deux métiers pour leur donner des chances supplémentaires de trouver du travail ou créer leurs propres entreprises".

M. Ka s’exprimait au cours d’un atelier de validation de référentiels de titres de qualification professionnelle pour les métiers de la filière transformation des produits agricoles.

Le défi pour Archipélago, à travers ce projet, est d’augmenter les opportunités d’emplois pour les jeunes chômeurs et migrants de retour dans les régions de Dakar, Diourbel, Kolda et Louga.

Il est financé par le Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) de l’Union européenne (UE) à hauteur de 600 000 euros, pour une durée de 28 mois.

Présidant la rencontre, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Babacar Moundor Ngom, estime que la transformation agroalimentaire est un secteur porteur avec des niches d’emplois pour les jeunes.

Il a insisté sur la nécessité de veiller à une parfaite adéquation entre les titres de qualification et les besoins du marché.

"C’est vrai que la problématique de l’emploi est réelle mais les gens font beaucoup d’efforts pour mobiliser les ressources dans le domaine agricole qui est un important niche d’emplois", a-t-il indiqué.