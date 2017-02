Diourbel, 14 fév (APS) – Cent-soixante et un jeunes de la région de Diourbel ont reçu mardi leurs bons et attestations de fin de formation en informatique et en gestion, a constaté l’APS.

Le Directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Dame Diop, qui a présidé la cérémonie, a déclaré que ‘’cette formation devra permettre aux jeunes de soulager leurs familles, mais aussi de contribuer au développement de leur pays’’.

M. Diop a rappelé que les financements de la 3FPT traduisent la vision du président de la République, Macky Sall, de renforcer le capital humain à travers l’acte 2 du Plan Sénégal Émergent (PSE).

La 3FPT a initié des activités telles que la formation continue des travailleurs des entreprises et des organisations professionnelles, le financement des centres de formation professionnelle et le financement des demandeurs individuels de formation professionnelle, a ajouté le directeur général.

Selon lui, l’approche consistant à restituer la totalité de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE), a permis de réserver 4 milliards de FCFA à la formation des jeunes.

Le Directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a également, lors de son intervention, mis l’accent sur "la décision historique" du président Macky Sall d’octroyer 50% des CFCE, soit une enveloppe de 9 milliards de FCFA réservée aux cibles.

De même, précise-t-il, le président de la République a décidé, à partir de 2018, de dédier la totalité de la CFCE estimée à 20 milliards de francs CFA à la formation professionnelle et technique.