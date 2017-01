Dakar, 26 jan (APS) – Le directeur de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Djiby Ndiaye a remis, jeudi à Dakar, 12 valises solaires photovoltaïques évaluées à plus de 20 millions frs CFA à des centres de formation professionnelle et des laboratoires de recherche, a constaté l’APS.







"Au total nous avons fait un don de 12 valises solaires d’un montant de plus de 20 millions frs CFA pour pallier à un problème des ressources humaines qualifiées auxquelles nous étions confrontés par le passé", a-t-il dit à la cérémonie de remise de ses outils à usage pédagogique.



Selon M. Ndiaye, "toutes les universités qui ont un volet formation en énergies renouvelables et les centres de formation qui dépendent du ministère de la Formation professionnelle ont pu bénéficier de ces valises solaires".



"Ces kits solaires pédagogiques permettront de renforcer la pratique dans les laboratoires, les centres de formation et aux étudiants de mieux comprendre ce qu’ils apprennent théoriquement" a-t-il ajouté.



Le choix de ces valises solaires s’est fait en concertation avec beaucoup d’universités a dit M. Ndiaye.



Le ministre de l’Energie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall a, pour sa part, appelé "à s’approprier ces technologies, à les adapter à notre propre environnement et à développer des capacités propres de production".



Pour le ministre, "le monde universitaire et celui de la recherche devront jouer pleinement leur rôle à cet effet".