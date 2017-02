Thiès, 18 fév (APS) - La commission Jeunesse, Education, Sport et Loisirs de l’Assemblée nationale a fait part de sa satisfaction relative à l’état d’avancement des travaux des chantiers engagés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans la région de Thiès (ouest).

Les membres de cette commission, avec à leur tête la députée Sira Ndiaye, se sont déplacés vendredi dans la capitale du rail, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’infrastructures qui y ont été engagés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

S’adressant à des journalistes au terme de cette visite, Mme Ndiaye s’est dite satisfaite de l’évolution des chantiers concernés, la présidente de la commission s’est dite satisfaite de l’état d’évolution des chantiers.

’’Nous sommes venus voir avec le ministre ce qui a été fait sur le terrain. Les travaux avancent. Ce ministère est en train de réaliser la vision du chef de l’Etat dans ce domaine", a-t-elle dit, en présence de Mary Teuw Niane, en charge de ce département ministériel.

Selon la députée, "au rythme où évoluent les chantiers, les infrastructures pédagogiques seront livrées dans les délais fixés, c’est-à-dire au mois de juin".

"Nous sommes à Thiès dans le cadre de la mise en place d’un grand pôle universitaire et technologique. Nous n’avons eu l’occasion de visiter qu’une seule partie de tous les chantiers de Thiès", a expliqué Mary Teuw Niane qui a salué le soutien des députés.

"Nous avons constaté que les travaux avancent et on espère finir avant le mois de juin’’, pour que le président de la République vienne "inaugurer les infrastructures" réalisées, a ajouté M. Niane, se félicitant du soutien des députés.

La commission Jeunesse, Education, Sport et Loisirs de l’Assemblée nationale a d’abord visité le chantier de l’Ecole nationale supérieur d’agriculture (ENSA) où il est prévu une salle multimédia (un bureau, une salle informatique, une salle de cours de 50 places), un bloc pédagogique (4 salles de 100 places et 4 salles de 50 places) et 5 laboratoires.

Elle s’est ensuite enquise de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de l’Unité de formation et de recherche des sciences de la santé.

Ces travaux concernent 17 salles de classe de 100 places, un amphithéâtre de 300 places avec une salle de réunion, de même que des salles de télémédecine avec une salle polyvalente au premier étage et six bureaux pour les enseignants au deuxième niveau. Un lot de quatre laboratoires sera aussi installé.

Les députés ont ensuite visité l’ancien palais des congrès, espace constitué d’une salle de 1200 places, d’un "Open Space", de cinq bureaux, d’un vestiaire, d’un local technique, d’un gradin et espace de projection.

Sur les chantiers de la Voie de contournement Nord (VCN) visités par les députés, deux salles de 100 places, une bibliothèque, un rectorat, une UFR et un bloc de 16 laboratoires sont prévus.

L’Ecole polytechnique de Thiès et les chantiers de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) ainsi que ceux de l’Espace numérique ouvert (ENO) ont constitué les dernières étapes de la visite.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur engagée depuis 2013 et pour la mise en œuvre de laquelle l’’Etat du Sénégal compte investir plus de 400 milliards de francs CFA pour développer ce secteur.

"C’est un effort sans précédent au service de la jeunesse", a souligné Mary Teuw Niane, dont le département ambitionne d’améliorer le cadre pédagogique et social des universités notamment de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, la première université publique sénégalaise.