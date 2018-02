Kaffrine, 27 fév (APS) – Des responsable de l’association "Maintenant osons ici (MOI)" ont échangé, mardi, à Kaffrine (centre), avec des jeunes sur les stratégies en matière d’accès à la formation, à l’emploi, a constaté l’APS.

"Le but de l’association +MOI+ est d’édifier la jeunesse sénégalaise sur les potentialités que regorge notre pays. Donc, les accompagner dans la formation et dans la recherche de l’emploi et dans l’entreprenariat de l’auto-emploi", a expliqué la présidente nationale de l’association "MOI", Seynabou Mbaye.



"La vision de l’association +MOI+, a-t-elle ajouté, est de contribuer à la promotion d’une société d’individus conscients des enjeux de notre pays, capable de communiquer, de faire des propositions pour l’avenir et de coopérer pour relever les défis actuels."



"Nous voulons donc, a indiqué Mme Mbaye, permettre aux jeunes de tous horizons de prendre confiance, d’être reconnus, de réaliser leur potentiel et de montrer de quoi ils sont capables face aux enjeux de la société sénégalaise."

"Nous voulons placer la jeunesse au cœur du dispositif," a encore laissé entendre Mme Mbaye qui rappelle que "son association existe depuis six mois et a pour ambition de couvrir tous les départements du Sénégal".



Selon elle, l’association "Maintenant osons Ici" cherche "une démarche citoyenne inclusive et participative". "Nous voulons coopérer avec les structures de l’Etat et les jeunes qui veulent être accompagnés", a encore signalé Seynabou Mbaye.

Le président du conseil régional de la jeunesse de Kaffrine, Baye Ngatou Ndiogou a salué l’initiative et a exhorté les jeunes à "exploiter toutes les opportunités qui leur sont offertes" avec cette formation.



L’association "Maintenant Osons Ici" (MOI) a installé un comité à Kaffrine qui va, à son tour, mobiliser les jeunes de cette région sur les enjeux du pays et proposer des programmes pour créer des déclics et favoriser l’amorce de projets.