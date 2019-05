Thiès, 23 mai (APS) - Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, annoncé, jeudi à Thiès, la création d’une école de formation de la marine nationale, dans le cadre d’une politique d’"éclosion" d’écoles devant assurer la formation des cadres de l’armée sénégalaise dans tous les domaines.

"Des investissements conséquents ont été consentis pour la montée en puissance de l’école de l’armée de l’air", a dit le ministre des Forces armées, tout en assurant que "ces efforts seront poursuivis avec la création prochaine de l’école de la marine nationale".

Il n’a pas donné de détails sur les délais de réalisation de cette infrastructure, ni sur son emplacement.

Sidiki Kaba présidait, à la base aérienne de Thiès, la cérémonie de réception de deux avions de type TB-30 Epsilon, d’entraînement régénérés et cédés par la France au bénéfice de l’Ecole de l’armée de l’air.

Des officiers sénégalais et français, ainsi que l’ambassadeur de la France Christophe Bigot avaient pris part à la rencontre.

Ces deux appareils constituent le deuxième lot, après un premier de quatre aéronefs du même type cédés en 2014 par la France, et qui a permis de former une quinzaine de pilotes sénégalais et d’autres pays africains.

"Ces résultats procèdent (…) de la volonté des autorités de soutenir l’éclosion au Sénégal d’écoles permettant la formation de cadres militaires dans tous les domaines", a relevé le ministre des Forces armées.