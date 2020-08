Diourbel, 24 août (APS) - Au total, 160 jeunes de la région de Diourbel vont bénéficier des ’’Navétanes de la formation’’ dont la cérémonie de lancement s’est déroulée ce lundi en présence de Souleymane Soumaré, directeur général de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP).

’’Pour le moment, il y a des filières sur le froid, la topographie et le bâtiment qui ont été choisies dans un premier temps et 160 jeunes sont actuellement en formation au niveau du lycée technique Ahmadou Bamba’’, a déclaré M. Soumaré.

Il intervenait au cours de la cérémonie de lancement officiel des ’’Navétanes de la formation’’, une initiative de l’ODCAV de Diourbel dans le cadre d’un partenariat avec l’ONFP qui a déboursé un financement de 35 millions FCFA.

’’Chaque année, il y avait les navétanes sportives qui étaient organisées et avec cette pandémie, ces manifestations n’auront pas lieu et l’ONFP a jugé utile d’agir autrement en organisant des séances de formation avec les associations sportives et culturelles qui sont dans tous les départements du Sénégal’’, a expliqué Souleymane Soumaré.

Cette initiative lancée à Diourbel va être démultipliée sur tout le territoire national avec l’appui des ASC, les ODCAV, les ORCAV qui vont sélectionner les apprenants à recruter.

’’L’objectif est de permettre à ces jeunes de s’insérer dans des entreprises pour travailler. Mais nous misons également sur l’auto-emploi. Nous sommes en train de finaliser des partenariats avec des institutions financières dont la DER’’, a fait part le DG de l’ONFP.

Il a indiqué que l’ONFP œuvre pour ’’un capital humain résilient, protégé contre la pandémie et outillé pour la relance post covid-19’’.

’’Face à la crise sanitaire, l’Office national de formation professionnelle a initié depuis mars dernier un programme de résilience tous azimuts afin d’accompagner les pouvoirs publics dans leur politique de gestion du coronavirus’’, a souligné Souleymane Soumaré.