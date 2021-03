Ndiaganiao (Mbour), 26 mars (APS) – Quatre-vingt jeunes et femmes de la commune de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, ont reçu vendredi des attestations de formation à différents métiers, a constaté l’APS.



Cette formation était à l’initiative de la directrice de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), Téning Sène, avec l’appui de l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et d’autres partenaires techniques et financiers.



Les bénéficiaires ont été notamment formés en horticulture, informatique, embouche et en entrepreneuriat, a précisé la directrice de l’ANA en soulignant que cette formation allait contribuer à l’employabilité des jeunes et des femmes sans diplômes et autres demandeurs d’emploi.



Estimant que beaucoup de sénégalais sollicitent de la formation et de l’emploi, Téning Sène, avait jugé nécessaire d’organiser un forum auquel ont pris part toutes les structures intervenant dans la formation professionnelle, l’artisanat, le financement, ainsi que les partenaires techniques et financiers.





ADE/AKS