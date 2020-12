Saint-Louis, 20 déc (APS) – Au total, 44 récipiendaires de la troisième et quatrième promotion de Master de traduction et interprétation de conférence (MATIC) de l’Université Gaston berger de Saint-Louis ont reçu leurs diplômes au cours d’une cérémonie présidée samedi par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.



Cette cérémonie traduit la consécration d’une formation qui arrive à son terme et démontre l’excellence et la qualité des enseignements à l’UGB, a souligné le professeur Ndioro Sow, directeur de l’Unité de formation et de recherches en lettres et sciences humaines.



Il a insisté sur le fait que les lauréats, formés à l’issue d’un parcours de deux années étaient appelés à exercer un métier très exigeant de traducteurs et d’interprètes, un trait-d’union sur le plan culturel et langagier.



‘’Cela illustre le caractère délicat de ce métier qui exige des compétences et de la prudence’’, a indiqué le Pr Sow.



Les parrains des deux promotions, Nafissatou Diagne et le professeur Sega Hamady Faye ont félicité les récipiendaires en les exhortant à faire preuve de courage et d’abnégation pour exceller dans un métier appelé à être exercé de façon méticuleuse.



Le recteur de l’UGB, le professeur Ousmane Thiaré et d’autres responsables académiques ont pris part à la manifestation.



BD/AKS