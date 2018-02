Saint-Louis, 22 fév. (APS) - Le développement intégral, autocentré et tourné vers la satisfaction des besoins économiques d’un pays passe nécessairement par le la mise à disposition massive de personnel qualifié dans les sciences et la technique, a déclaré, jeudi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Teuw Niane.