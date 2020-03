Sédhiou, 11 mars (APS ) – Au total, 90 jeunes de Sédhiou, dans le sud du pays, ont reçu mercredi des diplômes de participation à une session de formation et de renforcement de capacités d’une dizaine de jours sur les métiers du carrelage et de la plomberie, a constaté l’APS.



Des garçons et filles issus des trois départements de la région de Sédhiou ont notamment bénéficié de cette formation destinée à renforcer l’employabilité de cette catégorie de la population, a-t-on appris des organisateurs.





OB/AKS