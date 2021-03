Sédhiou, 31 mars (APS) - Le Centre professionnel des artisans ruraux (CPAR) de Sédhiou a remis mercredi des attestations à 161 apprentis qu’il a formés dans six différents métiers.

Ces formations qui ont porté notamment sur la plomberie, la maçonnerie et la menuiserie bois et métallique, s’inscrivent dans le cadre de la politique mise en place par l’Etat pour favoriser l’insertion des jeunes.

’’Nous sommes dans une dynamique de réduire le sous-emploi et sur instruction du ministre de la Formation, nous sommes venus à Sédhiou pour nous enquérir de la situation du CPAR et assister à la cérémonie de remise des attestations de fin de renforcement de capacités des jeunes apprentis’’, a indiqué Mamadou Niang, directeur des examens et concours professionnels et de la certification.

Il considère que ’’la formation professionnelle des jeunes artisans ruraux dans les différents métiers, peut être un levier sur lequel l’Etat peut s’appuyer pour régler la question de l’insertion et outiller les jeunes pour leur permettre de développer l’auto-emploi’’.

Après leur formation, ces jeunes bénéficieront d’un accompagnement et d’un suivi dans différentes activités, a assuré Mamadou Niang.