Thiès, 30 juin (APS) - Le président de la République Macky Sall s’est dit ’’séduit’’ par le modèle des instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP).

"C’est un modèle qui me séduit’’, a notamment dit le chef de l’État en inaugurant mardi l’ISEP de Thiès d’un coût de plus de 9 milliards FCFA.

Macky Sall a annoncé un renforcement des moyens avec l’appui de partenaires pour ‘’décupler’’ le nombre d’ISEP à travers le pays.

L’ISEP de Thiès propose dans huit domaines 28 filières de formation, allant de l’agriculture à l’hôtellerie, en passant par la restauration, l’électricité, la communication, etc.

Il accueille quelque 2.500 apprenants, lesquels seront opérationnels au bout de deux ans de formation.

Se disant ’’séduit’’ par le modèle des ISEP, Macky Sall a annoncé le maillage du pays, pour arriver à un ISEP par région. Il estime que cette politique permettra aux pensionnaires de ces instituts de ne pas s’éloigner de leur domicile.

Le chef de l’Etat a annoncé l’octroi de bourses à tous les apprenants des ISEP, ainsi que des solutions aux problèmes de transports et de restauration auxquels sont confrontés ces derniers.

‘’Le capital humain est fondamental sur la voie du progrès", a dit Macky Sall pour qui, de l’ingénieur à l’ouvrier soudeur, ’’tous les corps de métier sont indispensables et complémentaires’’ .

Il a rappelé que la formation de ressources humaines de qualité et en nombre est nécessaire pour valoriser les talents des jeunes et les préparer à l’auto-emploi et à l’entrepreneuriat.

En plus des ISEP de Thiès et de Diamniadio inaugurés le même jour, des établissements similaires ont été implantés à Richard-Toll, Matam, Bignona, tandis que celui de Mbacké est en construction.