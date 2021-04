Thieppe (Louga), 2 avr (APS) - Les travaux de construction du Centre de formation professionnelle en horticulture de Thieppe, Louga (nord), ont été exécutés à 90 %, a indiqué, jeudi, le Directeur général de l’Office national de formation professionnelle (ONFP), Souleymane soumaré.

’’Nous sortons satisfaits de la visite. Nous sommes à un taux d’avancement et d’exécution de 90 %. Il reste encore des travaux à faire, mais nous avons demandé à l’entreprise la réception définitive du centre au plus tard le 25 avril’’, a-t-il dit.

M. Soumaré s’exprimait au terme d’une visite de chantier en présence du gouverneur de la région de Louga, El Hadji Bouya Amar.

Le centre de formation professionnelle en horticulture de Thieppe est construit dans le cadre de la mise œuvre du Projet de formation professionnelle pour l’emploi et la compétitivité (FPEC), financé à 43 milliards de francs CFA par l’Etat du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD).

’’C’est un programme d’une dizaine de centres dont l’ONFP a la maîtrise d’ouvrage déléguée", a précisé M. Soumaré, ajoutant que le centre de Thieppe va coûter 1,3 milliard de francs CFA.

Construit sur une superficie de 10 hectares, ce centre d’une capacité d’accueil de 270 étudiants comprend 16 salles pédagogiques, un champ d’application de cinq hectares, des bâtiments administratifs et un bloc destiné à l’hébergement des étudiants et des formateurs

Selon M. Soumaré, ce projet vise à terme à améliorer l’employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises.

’’Ce projet va permettre de former davantage de main-d’œuvre qualifiées et susciter la motivation des jeunes qui s’intéressent à l’agriculture et à horticulture et avoir une qualification et contribuer à l’autosuffisance alimentaire du Sénégal et à la sécurité alimentaire’’, a expliqué le DG de l’ONFP.