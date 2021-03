Bambey, 1er mars (APS) - L’université Alioune Diop de Bambey cherche à développer l’esprit entrepreneurial chez les étudiants, à travers le Marathon Entreprendre Université Communauté (MAENUC), a déclaré lundi son vice-recteur, Moussa Dieng.





L’idée est de ’’primer dans un premier temps les meilleurs porteurs de projets mais également de créer un esprit d’entreprenariat chez les étudiants, de suivre leurs projets à travers un centre d’incubateur’’, a-t-il expliqué.





Il s’exprimait au cours de la cérémonie de lancement de la 5e édition du MAENUC, en présence des partenaires techniques et financiers.





Pour le vice recteur, "l’université est soucieuse de l’insertion de ses étudiants dans le monde du travail’’ et "compte sur cette initiative comme une solution pour encadrer’’ ses étudiants dans le domaine de l’entreprenariat.





Les candidats devraient présenter des projets pertinents, réalistes, réalisables et durables pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement technique et financier des partenaires, a précisé M. Dieng, également chargé de l’innovation et de la recherche des relations extérieures et du partenariat à UADB.





La Délégation générale à l’entreprenariat rapide (DER) veut un partenariat structurant avec l’UADB et se positionner sur l’accompagnement technique des étudiants porteurs de projets, selon sa responsable des programmes d’innovation.





‘’La phase pré-incubation est le stade où on va détecter les jeunes pousses et les aider dans l’idéation, comment on arrive à structurer son projet et comment faire pour que cette idée soit validée en terme de potentiel’’, a déclaré Carine Vavasseur.





La DER compte ainsi ’’accompagner la détection des jeunes talents à la structuration d’écosystèmes autour de l’entreprenariat et de l’innovation.





Les deux parties travaillent ainsi ensemble pour ’’la mise en place d’un incubateur pour lequel un budget été dédié’’. Cette infrastructure va polariser le Baol.