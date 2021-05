Saint-Louis, 23 mai (APS) - Le quartier de Bango à Saint-Louis (nord) va abriter une école de formation aux métiers du pétrole et du gaz, a affirmé Aguibou Ba, directeur de l’Institut national du pétrole et du gaz (INPG)



Un site a été mis à disposition par la commune et ce centre, dont les travaux vont durer 18 à 24 mois, va former des jeunes qui pourraient travailler dans ce secteur, lequel va aussi bénéficier de l’ouverture d‘un autre à Diamniadio, a dit M. Ba samedi à l’occasion d’un comit régional de développement consacré aux projets pétroliers et gaziers du pays.



Il a déploré la prolifération des masters dans ces domaines plaidant plutôt pour un assainissement du secteur qui doit former des jeunes capables d’évoluer aussi bien dans ce secteur que dans d’autres.



Avant d’etre ingénieur ou cadre en pétrole ou gaz, on doit être d’abord ingénieur qualifié, a estimé le directeur de l’INPG notant que seuls 13 % des personnes évoluant dans ce secteur seront concernés par le secteur prétrolier et gazier, le reste devant être constitué d’ouvrier qualifiés et d’agents moins gradés.



Il a souligné que ce secteur requiert plusieurs qualifications dans divers métiers et que l’essentiel était pour les jeunes de bien se former.



Au cours de cet atelier, la ministre du Pétrole et et des Mines, Sophie Gladima, a invité les industriels sénégalais à prendre plus de risques en investissant ce domaine pour gagner des parts de marché plus importantes.



’’Ils préfèrent plutôt investir dans l’immobilier que dans un domaine où le potentiel existe mais les risques importants’’, a-t-elle regretté tout en conseillant aux acteurs économiques locaux de se regrouper pour conquérir ces marchés.





AMD/AKS