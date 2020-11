Somone (Mbour), 20 nov (APS) – Trente jeunes dont 28 filles et deux garçons ont reçu leurs attestations après une formation aux métiers de la restauration et du cosmétique, a constaté l’APS. Ils ont reçu ces attestations des mains des responsables du Centre de formation en hôtellerie, restauration et agroécologie ‘’Keur Yakaar’’ (maison de l’espoir, en wolof) de Somone (Mbour, ouest).

Ce centre a été mis sur pied en 2014 par le cabinet GFA consulting group dans le cadre du programme ’‘Réussir au Sénégal’’ de la coopération allemande pour le développement international (GIZ).



L’objectif était de ’’créer’’ des perspectives professionnelles pour les jeunes sénégalais et les migrants de retour, dans le cadre d’une collaboration entre l’ONG suisse Tourism for Help et l’Association sénégalaise ’’Vivre Yakaar’’.

Ces jeunes constituent la sixième promotion de la formation accélérée.



ADE/OID