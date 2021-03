Louga, 28 mars (APS) - L’association ’’Jigeen Rek’’ (femme seulement), entend booster le leadership féminin dans la région de Louga à travers la promotion du savoir-faire et de l’autonomisation, a assuré sa présidente, Ndeye Nogaye Diop, dite Mamito.



Elle s’exprimait à un Forum exclusivement féminin (FEF) organisé depuis jeudi à Saint-Louis et à Louga par l’Institut français de Saint-Louis sur le thème : écrire, agir, innover.



‘’La seule chose qui manque à certaines femmes lougatoises, c’est le leadership. Elles sont toutes braves et courageuses. Elles gèrent beaucoup de choses à la fois : la famille, le travail dans le silence et c’est ce silence que nous voulons briser et leur donner la parole’’,a-t-elle rappelé.



’’Notre association a été créée en décembre, mais on tend vers un réseau pour réunir toutes les associations de femmes de la localité’’, a-t-elle indiqué tout en invitant les femmes à y adhérer.



Selon la présidente de Jigeen Rek, lorsque la femme est autonome et parvient à se gérer elle-même, elle pourra prendre la parole.’



’’Nous voulons donner l’occasion à ces femmes de s’affirmer, de s’accepter et d’accepter leurs conditions de femmes et d’aller toutes ensemble de l’avant’’, a fait asvoir Mamito.



Elle a ajouté que l’ environnement socio-culturel à Louga est très patriarcal et dirigé par l’homme, mais ne constitue en rien un frein pour la promotion de la femme.



Elle a précisé que son association ne mène ‘’pas un combat contre l’homme’’, mais veut donner plus de pouvoirs, de reconnaissance à la femme à travers des formations, des financements et des partenariats.



Ndeye Nogaye Diop a dit que sa structure a noué des partenariats pour des projets scientifiques et a déjà ciblé des profils pour des stages et formations.



‘’Nous avons une proposition de formation en cosmétique et produits beauté, pour former des patronnes de salon sur comment manager et former les employés à donner de meilleurs services’’,a-t-elle dit.



Revenant sur les activités du forum, elle a renchéri que l’accent sera mis sur ‘’la littérature et les nouvelles technologies, qui selon elle, sont méconnues de certaines femmes à Louga.



‘’Nous sommes à Louga pour faire une formation en leadership féminin. Un Forum exclusivement féminin pour les femmes et par les femmes. Nous sommes un peu en retard à Louga à ce niveau. Et nous allons essayer de booster les choses et de porter très haut le flambeau de la femme lougatoise’’, a-t-elle insisté.



SK/AKS