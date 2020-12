Dakar, 11 dèc (APS) – L’ONG Article 19 Afrique de l’Ouest invite les gouvernements à faire plus pour protéger les femmes alors que s’achève la campagne ’’orangez le monde’’ consacrée à 16 jours d’activisme pour ’’mettre fin à la violence faite aux femmes’’.



’’Les femmes continuent de subir différentes formes de violence, notamment psychologique, sexuelle et physique, qui peuvent même entraîner la mort’’, déplore Article 19 dans un communiqué rendu public à l’occasion de la Journée des droits de l’homme célébrée, jeudi.

’’Une étude du Programme des Nations Unies pour le Développement a montré que près de 90 % des personnes ont des préjugés sur les femmes’’, ajoute la même source, soulignant que ’’cette année dans certains pays, la violence à l’égard des femmes a considérablement augmenté avec la pandémie de coronavirus’’.

Selon Fatou Jagne Senghore, Directrice Régionale de Artcle 19 Sénégal/Afrique de l’Ouest, ’’les chiffres sont alarmants. Les femmes continuent de subir des violences verbales, physiques, sexuelles et psychologiques.

’’Il est triste qu’au 10 décembre 2020, qui marque la fin des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste, il faille encore dire aux gouvernements qu’ils doivent agir et créer des espaces adéquats pour que les femmes et les filles puissent obtenir une protection et s’exprimer’’, a t-elle déploré.