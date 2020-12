Dakar, 8 déc (APS) - La deuxième conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Absa Wade Ngom, a plaidé mardi pour une ’’culture de la dénonciation’’ en matière de violences basées sur le genre, en vue de mieux prendre en charge ce phénomène.



"Il faut promouvoir la culture de la dénonciation, car avoir ce courage de dénoncer est un maillon déterminant de la chaîne de prise en charge des violences basées sur le genre", a-t-elle déclaré, en marge d’une visite d’un bureau dédié au traitement des violences basées sur le genre, au poste de police de Grand Dakar.

Une visite organisée par le PNUD, initiateur dudit bureau, en collaboration avec les partenaires institutionnels, pour accompagner le lancement de la vidéo de sensibilisation contre les VBG, en partenariat avec la chanteuse Coumba Gawlo Seck, qui défend cette cause.

Selon Absa Wade Ngom, cette visite s’inscrit dans le cadre de la campagne dénommée ’’16 journées d’activisme contre les VBG’’, lancée par le gouvernement, en partenariat avec le système des Nations unies, du 25 novembre au 10 décembre, sur le thème mondial "Orangez le monde’’.

"Au niveau national, ces 16 jours coïncident avec le lancement de la campagne de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, traduite dans les quatorze langues codifiées", a-t-elle fait savoir.

Absa Wade Ngom rappelle que "les VBG constituent des formes graves d’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants".

Dans cette optique du renforcement de la protection de ces catégories vulnérables, l’Etat du Sénégal, dit-elle, "a très tôt mis en place une législation pénale, mise à jour avec les mutations de la société’’.

Les autorités étatiques sont soutenues dans cette lutte par les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers dont l’ONU, à travers le projet de renforcement des capacités des forces de sécurité dans la prise en charge des victimes de VBG, a-elle ajouté.

Selon Mme Ngom, "le renforcement des capacités des forces de sécurité est fondamental pour éviter les victimisations secondaires, et par conséquent, améliorer la dynamique interne des services afin de garantir une prise en charge adaptée aux victimes".

"Quoi de plus indignant, de plus dégradant que de voir sa mère, sa sœur ou ses enfants subir ces formes de violences, le plus souvent, de la part de personnes très proches", s’est pour sa part interrogé le représentant adjoint résident du PNUD au Sénégal, El Kébir Mdarhiri Alaoui.

La lutte contre les VBG nécessite, d’après lui, une nouvelle approche consistant à cerner le phénomène à travers tous ses aspects, notamment culturels et communautaires.

A ce propos, il a renseigné que qu’une soixante d’agents de sécurité ont été formés dans le cadre du projet de renforcement des capacités des forces de sécurité dans la prise en charge des victimes VBG, lancé en 2018, de manière conjointe avec le gouvernement.

Il a soutenu qu’au-delà des procédures habituelles, la police doit aussi assurer la prise en charge, le suivi des cas en donnant pleinement la voix à ces victimes cachées.

’’Il faut que les victimes aient le courage de dénoncer. Mais il est important également que les victimes soient prises en charge par la police et la gendarmerie pour éviter ainsi la victimisation", a souligné l’artiste chanteuse Coumba Gawlo Seck.

Pour une meilleure prise en charge de ce phénomène, cette session de renforcement des capacités des forces de sécurité sur les VBG doit être intégré dans le programme de formation des recrues avant leur prise de fonction sur le terrain, a indiqué la représentante de l’Association des juristes sénégalaises (AJS), Aby Diallo.

Mme Diallo, première femme commissaire de police au Sénégal, a également insisté sur la formation continue des agents déjà opérationnels et affectés sur le terrain.