Dakar, 5 mai (APS) - Une Association des professionnels de l’information sur le genre (APIG) a été portée sur les fonts baptismaux ce mercredi à Dakar au cours d’une assemblée générale.



’’Le concept genre est maintenant pris compte dans les politiques publiques et pour mieux en parler en tant que journalistes, nous devons en maitriser les contours, car c’est un des grands enjeux de l’heure’’, a expliqué la présidente de l’APIG, Adama Diouf Ly, journaliste à l’APS.



Elle s’exprimait lors d"une assemblée générale à laquelle ont pris part des journalistes issus de plusieurs organes de presse.



’’Nous devons avoir une connaissance approfondie des questions de genre. L’information sur le genre est importante’’, a-t-elle ajouté.



L’APIG a été mise en place avec l’appui du projet pilote ’’Women Count’’ mis en œuvre par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) avec le soutien de ONUFEMMES.



Pour le coordonnateur du projet ’’Women Count’’, Atoumane Fall, ’’c’est important d’aborder avec des professionnels des médias qui maitrisent la notion du genre car il occupe une place prépondérante dans les statistiques (...)’’.



Il s’agit, selon lui, ’’de sensibiliser les responsables des médias que l’on soit homme ou femme sur le genre mais également de lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans les médias’’.



Présidant ces travaux, la Directrice de l’Equité et de l’Egalité de Genre, Astou Diouf Gueye, a souligné que ’’la disponibilité de l’information sur le genre est déterminante dans la prise de décisions car elle éclaire et facilite les politiques publiques’’.



’’Le genre est un enjeu social et politique fort. Nous sommes ouverts pour renforcer les capacités des journalistes et nous sommes aussi disponibles’’, a ajouté Mme Gueye.



La mise en place de cette association est partie de la redynamisation du collectif des journalistes sur les questions de genre créé il ya quelque années et dirigée par la journaliste Ndéye Aida Dia (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), désormais Secrétaire générale de l’APIG.



L’APIG vise, entre autres, à regrouper les journalistes qui s’intéressent aux questions de genre, faciliter l’accès à l’information sur le genre, renforcer les capacités des journalistes.



