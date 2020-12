Saint-Louis, 9 déc. (APS) - L’ONG 3D et ses partenaires organisent un atelier de partage des résultats du Projet ’’Bruits de tambours’’, jeudi, à partir de 9 h, au Lycée Technique André Peytavin, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Ce projet vise à ’’promouvoir une démocratie participative et inclusive en faveur des femmes et des jeunes, par des échanges et des débats afin de questionner de manière constructive les comportements individuels et les normes sociales et renforcer la capacité d’action des groupes cibles’’, selon la même source.

L’atelier est organisé en partenariat avec le Réseau Siggil Jigéen, le RAES, et Equipop avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD).



