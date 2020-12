Dakar, 20 déc (APS) – La deuxième phase du Projet d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (PASNEEG) a été lancée ce samedi à Sédhiou, dans le sud pays, a constaté l’APS.



La Chambre des métiers de Sédhiou a abrité la cérémonie de lancement de ce projet de promotion de la lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre et de protection sociale des femmes et des jeunes filles vulnérables.



Il s’agit durant cette deuxième phase de renforcer les acquis et de dégager des perspectives afin de contribuer à la réduction des inégalités de genre au Sénégal conformément aux orientations stratégiques du Plan Sénégal émergent (PSE), a-t-on appris lors du lancement.



‘’Le combat reste le même et le nouveau programme vise à protéger les droits des femmes et des filles à tous les niveaux. Nous travaillerons à faire adopter aux communautés un changement de comportement et une pratique favorable à la non-discrimination, à la lutte contre les inégalités de genre et à la sauvegarde de l’intégrité physique et psychologique des femmes et des filles’’, a expliqué sa coordonnatrice, Awa Guèye Fall.





