Thiès, 26 jan (APS) - La coordonnatrice du Groupe d’initiatives pour le progrès social (GIPS-WAR), Julie Cissé, dit compter sur une meilleure connaissance des dispositions légales du Code de la famille, pour corriger les manquements notés dans ce texte et faire reculer les violences basées sur le genre.

Selon Mme Cissé, les femmes leaders "peuvent jouer un grand rôle dans la vulgarisation du Code de la famille, qui est aujourd’hui méconnu et mal perçu dans certains milieux’’, en raison d’un "manque d’informations" sur le contenu et les objectifs des articles composant ce texte législatif, afin qu’il soit "plus opérationnel".

Elle s’exprimait mercredi à Thiès, au cours d’un atelier de réflexion et d’échanges portant sur cette problématique, à l’initiative de son organisation, en partenariat avec l’organisation internationale "Women Learning Partnership".

Des imams, oulémas et femmes leaders de la région de Thiès ont participé à cette rencontre, en vue de mettre en œuvre un plan d’action qui sera étendue aux 14 régions du Sénégal.

Si l’on en croit Julie Cissé, ce plan d’action devrait permettre de "poser des actes forts, par une meilleure campagne de sensibilisation des populations’’, condition d’une "bonne compréhension" du Code de la famille.

"Les violences basées sur le genre, s’accentuent aujourd’hui et il faut développer des stratégies nouvelles, telles que l’éducation et la formation des femmes, pour obtenir des résultats satisfaisants, afin de réduire voire mettre fin à cette violence qui touche le couple", a-t-elle fait valoir.

D’après Mme Cissé, le Sénégal a été choisi parmi 11 pays africains, pour initier cet atelier d’échanges et de réflexion, afin de produire un plan d’action, qui servira de référence pour les pays africains impliqués.

Le Groupe d’initiatives pour le progrès social (GIPS WAR) est une organisation de femmes militant pour le renforcement du statut social et économique des femmes, dans le but de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie, d’existence, de travail et de participation au développement de leur pays.