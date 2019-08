Dakar, 20 août (APS) - Le 31 ème congrès des notaires d’Afrique se tiendra à Dakar du 1er au 4 octobre 2019, annonce la Chambre des notaires du Sénégal (CNDS), dans un communiqué parvenu lundi à l’APS.



Ce congrès qui prévoit de réunir dans la capitale sénégalaise quelque 500 notaires venant d’Afrique et d’ailleurs, portera sur le triptyque ’’déjudiciarisation, foncier et numérique’’.



Ce quatrième congrès, après les éditions de 1990, 1999 et 2006, a pour objectif principal ’’de créer, consolider voire étendre la place du notariat dans la déjudiciarisation de certains contentieux, la sécurisation foncière qui est un levier pour le développement, le tout dans un environnement national, continental, voire mondial de plus en plus numérisé’’.