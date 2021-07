Louga, 12 juil (APS) - Au total, neuf affaires dont un meurtre et un viol sur mineure sont inscrites au rôle de la deuxième session de l’année de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Louga ouverte, lundi, a constaté l’APS.

Une dizaine d’accusés seront appelés à la barre pour répondre des accusations de vol en réunion avec usage de véhicule, port d’arme et association de malfaiteurs, de détournement de mineur et pédophilie, de tentative de meurtre, de meurtre, de viol et tentative de viol.

Mardi, trois accusés seront jugés pour détournement de mineur et pédophilie, tentative de meurtre, viol, détournement de mineur et pédophilie.

Les affaires concernant le meurtre, la tentative de viol, de vol en réunion la nuit avec infraction, usage de violence de véhicule, seront examinées mercredi.

La Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Louga qui va durer trois jours, a démarré sa première journée par deux affaires : vol en réunion avec usage de véhicule, port d’arme et association de malfaiteurs, association de malfaiteurs vol en réunion avec usage d’armes de véhicule et escalade et vol.

Les délibérées ont été renvoyés au 26 juillet.