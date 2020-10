Dakar, 14 oct (APS) – L’Association sénégalaise de droit constitutionnel (ASDC) et l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), à travers le Pôle Sciences économiques, juridiques et de l’Administration (SEJA), organisent, à partir de jeudi, un colloque international sur la constitution et la pandémie du Covid-19, indique un communiqué transmis à l’APS.



Cette rencontre de trois jours se tiendra au siège de l’UVS, sis à la Cité Keur Gorgui, à partir de 9h, ajoute la même source, soulignant que l’activité sera intégralement diffusée en direct sur la page Facebook de l’UVS.

Selon le communiqué, le mot d’ouverture sera prononcé par Ismaila Madior Fall, Professeur titulaire de Droit public, ministre d’Etat auprès du Président de la République.

Le colloque a pour objectif ’’d’évaluer le régime du droit de crise en vue d’une meilleure appréciation du rapport coût et qualité des politiques publiques en œuvre dans les Etats impactés’’.

Le communiqué signale que les réflexions tourneront autour de quatre axes à savoir, ’’Droits fondamentaux et covid-19’’, ’’Pouvoir et Covid-19’’, ’’Economie, finance et Covid-19’’ et ’’Administration et Covid-19’’.



Elles enregistreront la participation de grands acteurs du droit du continent.