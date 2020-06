Dakar, 23 juin (APS) – La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a pris l’option de tenir des audiences virtuelles et de permettre le dépôt des dossiers par voie électronique, a révélé mardi son président, le juge Edward Amoako Asante.

‘’La pandémie nous a mis dans une situation inconfortable à laquelle il faut s’adapter. Et c’est l’option qu’a prise la cour qui va désormais tenir des audiences virtuelles à travers l’utilisation de la technologie à distance, en vue d’assurer la continuité du service’’, a-t-il déclaré.

Edward Amoako Asante s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle organisée mardi après-midi, par la Cour de justice de la CEDEAO . L’objectif de cette rencontre est essentiellement d’informer les journalistes de la décision prise par la juridiction de s’appuyer sur les nouvelles technologies pour assurer la continuité de ses activités, une première depuis sa création en 2001.

De 2003 à la date du 19 juin 2020, 466 affaires ayant essentiellement trait à la violation des droits de l’Homme ont été portées devant la Cour. La juridiction a tenu 1.048 audiences, rendu 235 arrêts, 121 avant dire droit (ADD) et reçu 34 demandes en révision d’arrêt. Elle a également rendu 18 décisions de révision, 31 ordonnances et quatre avis consultatifs’’, selon lui.

Pour cette année 2020, a-t-il indiqué, ‘’soixante affaires ont été inscrites au rôle de cette haute juridiction régionale pour la période allant du 23 mars au 21 octobre, en vue de diminuer considérablement les affaires pendantes au nombre de 131’’.

‘’Malheureusement, la Cour [a été obligée de ] suspendre ses audiences et sa noble ambition devant la réalité de la pandémie et les conseils de l’Organisation ouest africaine de la santé (OOAS)’’, a-t-il indiqué.

Il indique que la Cour a "investi dans la technologie à distance et entrepris la formation des acteurs y compris le personnel, les juges et les avocats des Etats membres de la Communauté’’. Ce travail a selon lui "abouti à une simulation d’audience virtuelle au cours des trois dernières semaines’’.

A l’en croire, les premières audiences virtuelles de la Cour se sont même tenues avec succès, le lundi 22 juin 2020, avec un arrêt et une audition des parties.

‘’Nous avons foi qu’au-delà de cette valeur évidemment visible de cette technologie pour l’organisation des audiences, la technologie nous aidera également à améliorer la saisine de la Cour par les personnes nécessiteuses’’, a-t-il soutenu.

Selon lui, ‘’bien qu’elle soit à ses débuts, la technologie pourrait permettre de renoncer à la création de sous-greffes dans les Etats membres et faciliter le dépôt des affaires. Elle devrait aussi favoriser "la création d’un fonds d’assistance pour la catégorie de citoyens pour lesquels le coût du dépôt des affaires devant la Cour serait prohibitif en raison des frais du voyage et des dépenses qui y sont associées’’.

Il est également d’avis que ce nouveau système est ‘’auto-générateur à plusieurs niveaux et donne un accès exclusif au personnel et aux juges qui exploitent les actes de procédure à tout moment jusqu’à l’audition des parties et au prononcé de l’arrêt’’.

Il va permettre, a-t-dit, ‘’une administration rapide de la justice, la réduction des retards dans la programmation des affaires, la hausse de la productivité, l’amélioration de la rentabilité, l’accès facile à la Cour, l’amélioration de la sécurité, l’amélioration de la conservation des registres judiciaires, la responsabilisation, etc’’.

‘’Le plus grand avantage pour les citoyens de la Communauté est le fait que les parties ne paieront plus de billet d’avion et de frais d’hôtel pour elles-mêmes et leurs avocats pour se rendre à Abuja pour prendre part aux audiences de la Cour’’, a-t-il ajouté.

Le juge Edward Amoako Asante a toutefois plaidé pour le recrutement d’informaticiens et de traducteurs, afin d’assurer non seulement l’effectivité de cette mesure, mais aussi garantir la sécurité de la procédure et des documents confidentiels mis à la disposition de la cour.

Il a par ailleurs déploré le niveau inquiétant d’inexécution des arrêts rendus par la cour, malgré leur force obligatoire pour les Etats membres, les Institutions, les personnes physiques et morales.

‘’Le Protocole relatif à la Cour tel qu’amendé impose aux Etats membres l’obligation d’exécuter les décisions de la Cour conformément aux Règles de procédure civile des Etats membres concernés’’, a-t-il rappelé. Il souligne que ‘’la Cour n’a pas le pouvoir d’exécuter ses propres décisions, d’où son incapacité d’aider les parties à cet égard’’.

Selon lui, si la cour rend des décisions qu’on ne peut exécuter, à quoi sert aux citoyens lésés de la saisir pour obtenir réparation ? La seule issue de sortie, a-t-il soutenu, est la modification des textes qui lui permet de veiller à l’exécution des décisions qu’elle rend.

‘’Par conséquent, nous continuerons de faire appel respectueusement aux Etats membres pour résoudre cette question le plus vite possible afin de renforcer la confiance en la Cour’’, a-t-il assuré à l’assistance virtuelle.