Dakar, 7 fév (APS) - La deuxième audience de cette année de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar s’est ouverte ce mardi avec la comparution de 19 prévenus, a constaté l’APS.

Au total, huit affaires sont inscrites au rôle de cette deuxième audience qui a appelé à comparaître 19 accusés dont cinq sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, de vol en réunion avec violence et usage d’armes", "vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule", "vol commis la nuit avec usage d’escalade, d’armes et de violences ayant entraîné la mort et viol".



Deux autres affaires qui seront clarifiées ce mardi à la barre de la Chambre criminelle de Dakar portent sur une détention et un trafic de drogue alors que le dernier dossier du jour est relatif à une histoire de meurtre.



La chambre va se tenir jusqu’à l’épuisement total des débats attendus ce mardi sur les différentes affaires inscrites au rôle.



Pour rappel, la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar va tenir des audiences, de manière permanente, durant toute l’année, conformément à la Loi n°2016-30 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale.



Les Chambres criminelles sont des juridictions logées dans les tribunaux de grande instance, en remplacement des cours d’assises, dans le but de rapprocher davantage le citoyen de la justice.



Cette réforme vise également à traiter beaucoup plus rapidement le cas de personnes en détention préventive, en vue de désencombrer les prisons.



Elles ont la plénitude de juridiction pour juger en premier ressort, les personnes renvoyées devant elle, soit par une ordonnance du juge d’instruction, soit par un arrêt de la chambre d’accusation, pour des infractions qualifiées de crimes et toutes autres infractions connexes.