Diourbel, 24 déc (APS) - Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné, jeudi, à une peine de deux mois avec sursis Narimame Khalil Hachem et Serigne Mor Absa Lô, qui comparaissaient pour homicide involontaire par accident corporel de la circulation routière.



Les deux prévenus étaient également poursuivis pour défaut de permis de conduire et abandon d’un véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire.

Khalil Hachem, père de Narimame Khalil Hachem, qui comparaissait aussi, a été relaxé parce que "sa responsabilité n’était pas engagée dans cette affaire". Il avait remis à son chauffeur Serigne Mor Absa Lô la clé de son véhicule pour faire des cours de perfectionnement à sa fille.

Narimame Khalil Hachem, née le 29 décembre 2000 à Dakar, a été attraite à la barre du tribunal pour avoir causé la mort de Serigne Faye, le 15 décembre, lors d’un accident de la circulation. La victime était à bord d’une moto jakarta avec son épouse.

Reconnus coupables, les accusés ont été relaxés des chefs d’inculpation de mise en danger de la vie d’autrui.