Dakar, 28 juin (APS) – Le champ des incriminations susceptibles de relever de la qualification d’actes de terrorisme n’est aucunement élargi, telle que prétendue par une partie de l’opposition, après l’adoption, vendredi de deux projets de lois modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, a précisé le ministère de la Justice, dans un communiqué parvenu à l’APS.

L’Assemblée nationale a adopté, vendredi, un projet de loi qui modifie le Code pénal et prend désormais en charge les infractions liées au financement du terrorisme et la piraterie maritime.



Les textes ont votés dans un contexte tendu, de nombreuses voix de l’opposition et de la société civile, des juristes s’étant élevé pour dénoncer une atteinte aux libertés.



Le ministère de la Justice rappelle que ’’les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà dans le Code pénal depuis 2007 (et) sont intégrées dans notre législation par la loi n° 2007-01 du 12 février 2007, à travers l’article 279-1’’.