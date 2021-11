Dakar, 11 nov (APS) - Le processus de jumelage entre la Cour des comptes du Sénégal et celle de la France a été officiellement lancé ce jeudi à Dakar, a constaté l’APS.

"Par ce jumelage, nous avons jugé impératif de développer les capacités techniques et professionnelles de nos magistrats et assistants de vérification, d’où l’exigence qu’est la professionnalisation de nos personnels de contrôle que nous voulons développer par le présent jumelage", a souligné le premier président de la Cour des comptes du Sénégal.

Mamadou Faye intervenait en marge de la cérémonie de lancement de ce jumelage, à laquelle ont assisté l’ambassadrice, cheffe de la délégation de l’Union européenne, Irène Mingasson, et plusieurs autorités et représentants des différents cours et conseils du Sénégal.

"Ce jumelage qui s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la Cour des comptes du Sénégal est intégralement financé par l’Union européenne à hauteur de 1.200.000 euros, soit 787 millions FCFA", indique un document à des journalistes.

Il précise que ce projet d’une durée de trois années est mis en œuvre par le cabinet Expertise France.

Mamadou Faye explique que l’intérêt du jumelage est de faire de la Cour des comptes du Sénégal une institution crédible à même de contribuer significativement, non seulement à l’amélioration de la gestion publique, mais aussi au renforcement de l’Etat de droit.

"Le second intérêt porte sur les échanges avec les experts français, qui vont constituer une opportunité pour les nouveaux magistrats d’acquérir rapidement les savoirs et les savoir-faire indispensables à l’exercice de leurs nouvelles fonctions", a-t-il indiqué.

Il déclare que la Cour des comptes du Sénégal est ainsi "amenée à rayonner de plus en plus sur la scène internationale".

S’adressant aux juges financiers du Sénégal, il les a exhortés à redoubler d’"efforts" pour la mise en œuvre réussie des activités du jumelage.

Le président de la Cour des comptes de France, Pierre Moscovici, a pour sa part indiqué que le jumelage offre une opportunité unique pour échanger dans la longue durée entre pairs sur les objectifs retenus.

"La nouvelle coopération que nous avons lancée (…) constitue à coup sûr une étape décisive dans nos relations bilatérales", a-t-il dit, se disant heureux de constater que ce jumelage a pris "un bon départ" pour accompagner le mouvement d’approfondissement de la démocratie "pour le bien de tous".

"Au cours des trois années de jumelage, il est prévu près de 340 journées de travail pour une vingtaine d’experts sénégalais (…)", a-t-il poursuivi.

Pierre Moscovici ajoute que soixante missions de courte durée vont se tenir au Sénégal pour les magistrats et personnels français.

Dans le cadre de ce jumelage, plus de dix missions vont être également exécutées pour les personnels de contrôle sénégalais auprès des juridictions financières françaises ou francophones.

Le projet prend également en compte la présence permanente d’un conseiller résident de jumelage réservé à un magistrat de la Cour.

M. Moscovici annonce que les premières missions au Sénégal et en France, ont été programmées dans les prochaines semaines.