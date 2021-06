Le conférencier abordera les thèmes : ’’La protection des droits fondamentaux devant la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne’’ et ’’Le rapport entre la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne et les cours européennes’’, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



La même source souligne que ’’cette conférence permettra aux enseignants et aux étudiants des universités de Dakar et de Saint-Louis d’échanger et de mener une étude comparative sur le rôle de la juridiction constitutionnelle en Allemagne et au Sénégal, au vu de sa pratique, de son influence, de ses défis et de sa perception par les justiciables’’.

Le communiqué rappelle que la conférence rentre dans le cadre de la venue du président Harbarth à Dakar pour assister à la Réunion des Cours et Conseils constitutionnels d’Afrique de l’Ouest qui se tiendra les 17 et 18 juin à l’initiative de la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec le Conseil constitutionnel du Sénégal.

Dakar, 14 juin (APS) - Le président de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, Professeur Stephan Harbarth, animera une conférence, vendredi, à partir de 10h, à la salle ISEG de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a appris l’APS.La rencontre est organisée par le Programme pour la promotion de l’Etat de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer et l’Association sénégalaise de Droit constitutionnel.