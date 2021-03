Louga, 30 mars (APS) - La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Louga a condamné, lundi, un maître coranique à 5 ans de prison ferme pour coups et blessures ayant entrainé la mort de son talibé, mineur au moment des faits.

Il a été condamné ’’pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et devra payer la somme de 10 millions de dommages et intérêts.