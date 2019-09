Ndangalma (Bambey), 27 mai (APS) - Les 19 maisons de justice existant au Sénégal ont traité, au cours de l’année 2018, 42.000 dossiers toutes affaires confondues, a déclaré, lundi, à Ndangalma, le directeur de la justice de proximité et de la promotion de l’accès au droit au ministère de la Justice, Mademba Guèye.

"Les maisons de justice existent depuis 2004. Pour l’année 2018 (...), on a eu 42.000 dossiers pour toutes affaires confondues", a-t-il dit au cours de la cérémonie d’installation du comité de coordination de la Maison de justice de Ndangalma.

Selon Guèye, les maisons de justice traitent chaque année en moyenne "14.000 à 15.000 dossiers de médiation" souvent relatifs à des cas de divorce, d’escroquerie, d’abus de confiance, des violences domestiques et conjugales.

La Maison de justice de Ndangalma a été construite à la demande du maire de la commune, pour rapprocher la justice du justiciable, et sur la base d’un certain nombre de critères qui sont souvent liés à l’éloignement des juridictions.

"Nous avons vu qu’à Ndangalma, il n’y a pas de juridiction. La plus proche est le tribunal d’instance de Bambey, sinon le tribunal de grande instance se trouve à Diourbel", a-t-il expliqué.

Il a aussi relevé que Ndagalma est une ville assez importante en termes de population, qui polarise les localités de Lambaye et Ndondol notamment.

Les pouvoirs publics ambitionnent de faire un maillage du territoire national avec le projet de justice de proximité, qui a une mission d’information et d’assistance.

"En 2004, on était à 3 maisons de justice ; aujourd’hui, on est à 19 maisons de justice et quand l’Union européenne nous fera les 12 nouvelles, nous serons à peu près une trentaine de maisons de justice", a souligné le directeur de la justice de proximité et de la promotion de l’accès au droit.