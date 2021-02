Kaolack, 4 fév (APS) - Quatorze affaires, dont six concernant le trafic intérieur de chanvre indien, sont enrôlées pour les audiences criminelles du tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack (centre) prévues à partir de lundi, a-t-on appris des autorités judiciaires locales.



La chambre criminelle du tribunal va également plancher sur des affaires d’association de malfaiteurs et de vol en réunion (vol de bétail) commis la nuit avec usage d’armes et de moyen de transport.

Des affaires de meurtre et de recel sont également enrôlées pour les audiences qui se poursuivront jusqu’au 15 février, selon un communiqué du TGI.