Saint-Louis, 24 juin (APS) - La Cour d’appel de Saint-Louis a reçu de l’Union européenne un appui en matériel informatique, un don du projet Partenariat opérationnel conjoint (POC) qui devrait faciliter la collecte et l’extraction des données consignées dans les registres des instances juridictionnelles.



"Ce matériel va permettre à l’avenir de collecter et d’extraire plus facilement les données dans nos juridictions consignées dans des registres", a expliqué le procureur général de la Cour d’appel de Saint-Louis, jeudi lors de la cérémonie de réception.

Ce don a été réceptionné par la Cour d’appel de Saint-Louis à l’issue d’une formation de deux semaines de policiers enquêteurs en provenance des régions de Louga et Saint-Louis, dans le cadre du projet Partenariat opérationnel conjoint (POC).

Le Partenariat opérationnel conjoint est un projet qui a démarré le 1er novembre 2019. Il porte sur la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes au Sénégal.

Le POC entend combattre les trafiquants de migrants et auteurs de la traite de personnes en unissant les efforts des différents services de l’État qui contribuent de façon principale ou participative.

La division nationale de lutte contre le trafic de migrants relevant de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) est au cœur de ce dispositif.

Selon le procureur général de la Cour d’appel de Saint-Louis, avec l’informatique, "le suivi sera plus facile et la coordination du travail sera améliorée au-delà de la lutte contre le trafic de migrants, l’immigration irrégulière et la traite des êtres humains qui constituent l’objectif prioritaire de ce programme".

La formation organisée à l’intention des policiers enquêteurs vise à renforcer leurs capacités d’investigation grâce au matériel informatique remis par le POC qui a choisi la région de Saint-Louis pour sa phase test.

Il devra ensuite être étendu à l’échelle nationale pour faciliter le travail des agents de la justice et aussi la prise de décision pour l’allocation des ressources.

Le chef de mission au Partenariat opérationnel conjoint, Luc Gonzales, a rappelé que ce programme a été mis en place à la demande du Sénégal par l’Union européenne.

Il a à son actif la formation des procureurs, juges, commissaires de police, gendarmes relevant de la Cour d’appel de Saint-Louis.