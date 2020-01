Dakar, 20 jan (APS) - La Brigade régionale des stupéfiants de Ziguinchor (sud) annonce avoir saisi ce week-end un kilogramme de cocaïne sur un individu de nationalité étrangère, dans le cadre d’une enquête portant sur un ’’vaste réseau’’ opérant dans des auberges de la capitale sud du Sénégal.



Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Ziguinchor ont dans ce cadre investi plusieurs lieux, "exploitant une information faisant état d’un vaste réseau de trafic de cocaïne dans des auberges sise à Ziguinchor", selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la Police.

"Une fouille minutieuse" dans une des auberges concernées "a permis de découvrir’’ sur la personne interpellée "un sachet soigneusement dissimulé’’ dans des habits et "contenant un bloc compact sous forme de tablette de poudre blanche, emballé de plusieurs couches de plastique et deux téléphones portables", indique le communiqué.

Après investigation, le produit saisi "s’est avéré être de la cocaïne", renseigne la même source, ajoutant que la personne interpellée, interrogée "sommairement sur sa provenance (...), a déclaré s’être approvisionné auprès d’un fournisseur, de nationalité étrangère dont il ignore l’identité".

Elle a été placée en garde à vue, et la cocaïne et les téléphones portables saisis ont été mis sous scellés, selon le communiqué, lequel signale que le parquet a été avisé et l’enquête se poursuit.

