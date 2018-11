Dakar, 1er nov (APS) - Le Collectif Lamine Diack souhaite qu’une "issue heureuse’’ soit trouvée à la situation de l’ancien président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), détenu depuis trois ans en France, plaidant notamment en faveur d’une synergie d’actions entre Etat et bonnes volontés et d’une implication du président de la République, Macky Sall.

Dans un communiqué transmis ce jeudi à l’APS, ‘’il exhorte les pouvoirs publics et toutes les bonnes volontés à unir leurs actions afin de trouver une issue heureuse à la situation que vit ce valeureux fils du Sénégal’’.

Il estime que ‘’la coopération judiciaire qui lie le Sénégal à la France peut-être explorée de l’avis des spécialistes pour trouver une réponse à l’épreuve que vit M. Lamine Diack’’.

Le collectif ‘’encourage l’Etat du Sénégal et son chef, le Président Macky Sall à se pencher sur la question’’.

Il rappelle que Lamine Diack qui a ‘’défendu comme athlète les couleurs de la France, aspire à vivre dans son pays natal et auprès de sa famille’’.

‘’Donnons nous les voies et moyens de réaliser ce vœu pour cet homme âgé qui a été, depuis plus d’un demi-siècle, un des ambassadeurs les plus efficaces au service du Sénégal et du continent africain’’.

Lamine Diack, qui a quitté la présidence de l’IAAF en 2015, est mis en examen par la justice française.

Il est poursuivi dans le cadre d’une enquête sur un système de corruption présumée pour étouffer des cas de dopage en Russie et pour faciliter des négociations avec des sponsors et des diffuseurs russes, avant les JO de Londres 2012 et les Mondiaux d’athlétisme à Moscou en 2013.