Louga, 12 jan(APS) – Le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a appelé les citoyens sénégalais à se remettre en question afin de retrouver les vraies valeurs sociétales.



‘’Nous sommes maintenant dans un pays où chacun fait à sa manière. Cela n’est pas une solution aux problèmes. Chaque citoyen devrait se remettre en question afin de retrouver les valeurs sociétales qui sont les nôtres’’, a souligné le religieux lors de la cérémonie officielle de clôture de la Ziarra Omarienne à Louga organisée mercredi dans la soirée.



Répondant au nom du khalife de la famille Omarienne au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Mbaye Sy, a notamment insisté sur la nécessité pour les Sénégalais de remettre au goût du jour les valeurs de solidarité, d’entraide et d’amour de son prochain.



’’Le pays nous appartient à tous. Sa stabilité légendaire est un don de Dieu. Nous devons faire de notre mieux pour la préserver’’, a recommandé le guide religieux de Tivaouane.



Des milliers de fidèles du Sénégal et de l’étranger ont pris part entre vendredi et samedi à la 56e édition de la ziarra annuelle dédiée de Thierno Seydou Nourou Tall, petit fils d’El Hadji Oumar.



SK/AKS