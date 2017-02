Darou Mouhty (Diourbel), 12 fév (APS) - Le Khalife général de Darou Mouhty, Serigne Abass Mbacké a procédé, dimanche, au lancement des travaux de construction et de réhabilitations d’infrstructures socio-communautaires, a constaté l’APS.

Il s’agira de construire des routes, d’étendre l’éclairage, d’aménager des espaces et de relever le plateau technique de la structure de santé.



Pour la réalisation de ces ouvrages, le Khalife de DArou Mouhty a versé 10 millions de frs CFA dans un compte bancaire et béni la mise en place de 5 commissions chargées de diriger les travaux et d’un conseil consultatif regroupant les descendants de Mame Thierno Birahim Mbacké.



Serigne Abass Mbacké a en outre appelé la communauté à participer financièrement à la concrétisation de ce projet.



Rapportant l’invite du Khalife de Darou Mouhty, le chef du village Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké a appelé chaque famille à désigner trois membres pour travailler bénévolement dans les chantiers.



Il a indiqué que les réalisations seront faites au profit des habitants et de la ville de Darou Mouhty fondée en 1912 par Mame Thierno Birahim Mbacké, frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.



Plusieurs personnalités religieuses dont Serigne Moustapha Mbacké, fils aîné du Khalife général des mourides, ont participé à la cérémonie de pose de la première pierre des chantiers de Serigne Abass Mbacké.



Les nombreuses populations ont marqué leur présence à la manifestation et leur engagement à accompagner la réalisation d’infrastructures communautaires par des salves d’armes à feu.





