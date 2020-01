Kaolack, 11 jan (APS) – Toutes les dispositions seront prises pour assurer une bonne organisation de la première édition du pèlerinage national du catéchisme prévue les 25 et 26 janvier à Kaolack, a assuré le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue.



Le chef de l’exécutif régional en a fait la promesse vendredi lors d’un comité régional de développement (CRD) consacré à cette manifestation religieuse devant avoir lieu au sanctuaire ‘’Keur Mariama’’ de Ndiaffate, un quartier de la commune de Kaolack.



"Nous venons de tenir une réunion du comité régional de développement pour les préparatifs de la première édition du pèlerinage national du catéchisme. Compte tenu de l’importance et de la dimension nationale de l’événement, toutes les dispositions seront prises pour sa réussite", a-t-il réitéré à des journalistes à l’issue de la réunion abritée par la gouvernance de Kaolack.



Il a ainsi souligné qu’un accent particulier sera mis sur l’aspect sécuritaire des lieux du pèlerinage, des pèlerins et des routes non sans assurer que des dispositions seront prises relativement à l’hygiène, à la prévention sanitaire à travers l’érection d’un poste médical avancé et pourvu de médicaments.



"Au terme des échanges concernant notre expression de besoins pour l’événement, nous nous réjouissons des dispositions prises par le gouverneur, à travers ses différents services, de nous accompagner au niveau de l’organisation dans son ensemble", a réagi Abbé Adrien Papa Sarr, président de la commission d’organisation de l’évènement.



Le religieux a rappelé que le but de ce pèlerinage est de mettre en valeur les catéchistes s’activant à ‘’aider les fidèles à mieux connaître Jésus et les religions et d’en vivre comme ils le souhaitent et comme le Seigneur le veut".



"Cet événement va rassembler les sept diocèses du Sénégal mais je demande particulièrement au diocèse de Kaolack et fidèles de s’activer dans l’organisation de cet événement pour qu’il soit à la hauteur de nos attentes," a-t-il indiqué.



