Diourbel,16 fév (APS) – Le 4 mars prochain sera célébrée la 117e édition du Gamou de Mame Thierno Kandji, qui fut choisi représentant de la "Tidjaniya" dans le Baol par Seydi Hadji Malick Sy, a appris l’APS, jeudi, lors d’un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de cet événement religieux .



"Toutes les dispositions relatives à l’organisation de ce gamou ont été prises", a déclaré l’adjoint au gouverneur de la région de Diourbel, qui présidait cette réunion.



Les membres du CRD et la délégation conduite par Serigne Baye Ass Kandji, représentant du Khalife de Mame Thierno, Serigne Mohammed El Habib Kandji, n’ont occulté aucun détail pour réussir leur mission.



Ainsi, un dispositif sécuritaire sera mis en place pour veiller à la quiétude des disciples qui viendront de tous les coins du pays. Une journée de consultations gratuites sera organisée en collaboration avec une clinique privée, ainsi qu’une distribution de médicaments essentiels.



Concernant l’éclairage public, la fourniture d’eau, l’hygiène et le traitement domiciliaire, la préparation des repas, les intervenants ont pris des engagements en vue d’accompagner le comité d’organisation pour la réussite du gamou.



L’adjoint au gouverneur de Diourbel, Amadou Coumba Ndiaye, a demandé aux chefs de service impliqués dans l’organisation de respecter ces engagements.



Mame Thierno Kandji fut un grand soufi très versé dans les sciences religieuses. Il fut aussi un maître spirituel qui forma de grands érudits de l’Islam au Sénégal. Arrivé à Diourbel en 1895, Mame Thierno organisa son premier Gamou en 1901.



Sa relation avec Cheikh Ahmadou Bamba remonte à 1912, année où le fondateur du mouridisme était mis en résidence surveillée par le colonisateur français. On raconte que, dès son arrivée à la gare de Diourbel, Serigne Touba est allé directement vers lui, en déclarant : "Thierno est une émanation des vertus islamiques."



Mame Thierno Kandji a été investi représentant de la "Tidjaniya" dans le Baol, par Seydi Hadji Malick Sy, l’un des principaux propagateurs de cette confrérie au Sénégal.



Aujourd’hui encore, leurs descendants maintiennent ces relations et contribuent mutuellement aux célébrations commémorant le souvenir de leurs aïeuls.