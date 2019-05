Kaolack, 15 mai (APS) - La planification familiale représente "l’une des solutions les plus efficaces pour la sauvegarde de la santé de la mère et de l’enfant’", a affirmé mercredi le président de l’Association des islamologues du Sénégal pour la santé et la citoyenneté, Imam Mouhamed Tahiyou Kane.



Il s’exprimait devant la presse, en marge d’un atelier sur l’argumentaire religieux sur la planification familiale, initié par le

Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD), à l’intention des chroniqueurs religieux de la région de Kaolack.



Selon lui, l’argumentaire islamique "permettra aux imams et chroniqueurs religieux d’avoir assez d’informations et les acquis nécessaires pour mieux communiquer sur les avantages de la planification familiale".



Il a invité les imams à faire de cet argumentaire islamique des sujets de conférences et de causeries pour une large sensibilisation des familles sur les bienfaits de la planification familiale pour la santé de la mère et de l’enfant.



Co-auteur d’un manuel portant sur le sujet, lmam Kane souligne que "la particularité de cet argumentaire islamique est qu’il regroupe l’ensemble des propos unanimement favorables à l’espacement des naissances émis par pratiquement tous les chefs religieux du Sénégal".



Saluant l’implication des religieux sur la question, le préfet de Kaolack, Moukhamadou Moctar Watt, a estimé que "la dimension extrêmement religieuse du pays a fait que malgré les efforts consentis, certaines personnes ne veulent toujours pas adopter la planification familiale et se basent sur la religion pour contester cette pratique".



Pour lui, "cet engagement en faveur de la planification familiale

pourrait donner un regain d’intérêt à cette politique de population qui a pour objectif de garantir la santé de la mère et de l’enfant par l’espacement des naissance".