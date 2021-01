Dakar, 11 jan (APS) - Les organisateurs de la journée de recueillement et de prières de Diamal invitent les fidèles à ne pas se déplacer pour l’édition 2021 initialement prévue le 13 février dans cette cité religieuse de la région de Kaffrine (centre).



Les organisateurs invitent les fidèles à ne pas se déplacer pour cette journée de recueillement et de prières et à organiser en lieu et place des récitals de Coran, selon un communiqué parvenu à l’APS.



Ainsi, il a été recommandé aux fidèles d’organiser des séances de récitation du Coran, de prier pour le fondateur de la cité de Djamal, Serigne Abdoulaye Cissé, pour que soit éradiquée "définitivement" la pandémie de Covid-19 aussi.



Les organisateurs signalent tout de même que des prières seront dites dans la mosquée de Diamal, "en présence du khalife", dans le respect des mesures barrières, dont le port du masque.

Il est également prévu un forum, par vidéoconférence, le même jour, sur le thème ’’islam et mobilité des personnes : cas de l’émigration clandestine, causes, conséquences et solutions", rapporte le communiqué reçu des organisateurs.